"Saarlasest" rändurkass Ants jõudis koju

Eile avaldas Saarte Hääl uudisloo kassist, kelle Saaremaalt Tallinna naasnud mees teisipäeval oma kaubikust avastas. Kuna Saaremaal tegi sõiduk viimase kaubalaadimispeatuse Kuressaares Kihelkonna mnt Rimi poe juures, arvas mees, et loom puges kaubikusse just seal. Et looma leidja ei osanud kassiga midagi targemat peale hakata, viis ta selle oma naiseõele Sirli Taniloole. Taniloo asus looma omanikku Facebooki kaudu taga otsima. Otsingud tasusid vaeva – eile võttis musta karvakasukaga kassi omanik Tanilooga ühendust.