Iga kolmas laps on liiga priske

“Kardan, et see statistika ei valeta,” ütles Orissaare perearst ning MTÜ Orissaare Sport juhatuse liige Elo Lember, nimetades statistikas toodud arve masendavateks.

“Meie, arstid, oleme laste rasvumise kui probleemi eest hoiatanud juba ammu,” lausus Lember. “Pole ime, et pakse lapsi aasta-aastalt üha rohkem on – hoovisporti enam ei tehta, kehalise kasvatuse tunde jääb koolis pigem vähemaks, kui pannakse juurde, vanemad-vanavanemad aina küpsetavad ja keegi peab need küpsetised ju ära sööma.”