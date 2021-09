Red Bull Tour of Vikingsi näol on sündinud võistlus, millesarnast maailmas varem nähtud ei ole. Koostöös jalgrattaklubiga Viiking korraldatav ühepäevane velotuur võtab eesmärgiks teha jalgratastel tiir peale kogu Saaremaale. Raja on ette valmistanud valitsev Eesti meister maanteeratta grupisõidus, Mihkel Räim, kes saarlasena ka ise sõidu kaasa teeb.

„Sõidu eesmärgiks on pakkuda ekstreemset rattavõistlust, mis on väljakutseks nii tippsõitjale kui ka rattasporti tõsiselt võtvale harrastajale,“ sõnas Endrik Puntso, võistluse peakorraldaja. „Velotuuri teeb uudseks ajalise piiranguga läbitav 310-kilomeetrine distants, mis koosneb kolmest etapist. Rada kulgeb nii kruusal kui asfaldil ning osalejad peavad hakkama saama ilma igasuguse kõrvalise abita,“ selgitas Puntso võistluse uudsust.

Viikingite tuuri starti oodatakse kõiki vähemalt 18-aastaseid rattureid, kellel on piisav füüsiline valmidus, et võistlusdistants ratta seljas vastu pidada. Red Bull Tour of Vikings on EJL 3. kategooria võidusõit.