Samas on aga ettevõtted esitanud taotluse õiguskaitsest loobumise kohta. Kui ringkonnakohus selle rahuldab, avaneb vallavalitsusel võimalus Hariduse kooli renoveerimisega edasi minna ja hanke võitjaga leping sõlmida.

"Me loobusime õiguskaitsest, kuid vaidlustasime halduskohtu otsuse, et tuvastada, kas riigihanke läbiviimisel on sooritatud õigusrikkumine või mitte," ütles Tesman Ehituse juhatuse liige Lembit Soe. "Meie poolest võib vald nüüd hanke võitjaga ehituslepingu ära sõlmida."