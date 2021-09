Vaidlus Tesmaniga on vallale seni maksma läinud 9500 eurot

Kuna Hariduse kooli riigihankel ühispakkumuse teinud Tesman Ehitus OÜ ja AS Level vaidlustasid hanke tulemuse, tellis vallavalitsus juriidilise teenuse Nove advokaadibüroolt.

"Tegemist on valla tavapärase majandamise käigus tehtavate kulutustega, mille osas on volikogu oma heakskiidu andnud eelarve heakskiitmisega," selgitas vallasekretär Liis Juulik. "Nii riigihangete vaidlustuskomisjon kui ka halduskohus on oma otsustega menetluskulud valla kasuks välja mõistnud."