Maalid tellis Pauluse koguduse endine õpetaja ja piiskop Joel Luhamets. "See oli aasta tagasi augusti lõpus, kui maalisin Pauluse kirikus piiskop Joel Luhametsa," rääkis Aapo Pukk Kadi raadio keskpäevasaates. "Meil läks jutuks ja Luhamets küsis järsku, et kas kunstnikud tänapäeval ka kirikule Kristust maalivad. Arutlesin vastu, et nii ikka olla ei saa, et kui kirik soovib, et siis kunstnikke ei leidu... Kui vajadus tekib, siis üks selline kunstnik seisab sinu ees."