Volikogu: keskkonnaameti põhjendused ilma faktideta ei veena

Kogukonna pöördumisest jääb eelkõige kõlama, et looduskaitseala laiendamise kavandamisel ei ole kogukonda õigeaegselt ja piisavalt kaasatud, mistõttu on kahepoolses kommunikatsioonis kaitseala valitseja ja kogukonna esindajate vahel täna suuri häireid ja üksteisest möödarääkimist. Kogukonna arvates ei ole kõnealuses piirkonnas looduskaitseline olukord halvenenud nii, et piiranguid karmistama ja looduskaitseala hoiuala arvelt laiendama peaks.

Kogukond leiab oma pöördumises, et inimene ja loodus toimivad kõnealuses piirkonnas ajalooliselt käsikäes ning kohalike huvides ei ole laastata keskkonda, kus igapäevaselt elatakse ja toimetatakse. Veelgi enam – kohalikule kogukonnale ei ole senise kommunikatsiooni käigus suudetud veenvalt tõestada, millised on need liigid ja kooslused, mille olukorra halvenemine pärast hoiuala moodustamist tingib looduskaitseala laiendamise vajaduse, et tagada reaalselt kahju kannatanud elustiku senisest tõhusam kaitse.

Kaitseala valitseja põhjendab, et õigusselguse mõttes on otstarbekas ühendada kõrvuti asuvad kaitstavad alad ning kehtestada ühine kaitsekord, et vältida alal elavate inimeste ja külastajate segadust tegevuste lubatavuse ja keelatuse osas. Selline põhjendus kogukonda ilma konkreetseid fakte esitamata täna kujunenud olukorras aga veenda ei suuda.

Kelle eest loodust kaitstakse?

“Laidevahe looduskaitseala olukord ei ole halvenenud, et ala laiendama ja piiranguid karmistama peaks,” kirjutas MTÜ Sandla Külade Selts Saaremaa vallavanemale ja volikogule augusti lõpus saadetud pöördumises.

“12. augustil toimunud arutelu käigus oli selgelt tunnetatav keskkonnaameti ametnike soov protsessi menetlemine läbi viia ilma sisulistele probleemidele keskendumata.

Laiemalt on üleval küsimus: kelle eest loodust kaitstakse? Kogukonnal on keeruline mõista, kuhu on kaartidelt osaliselt või täielikult kadunud teed ja rajad, mis tänagi reaalselt maastikul olemas on. Näiteks on seni kehtivas Pihtla valla üldplaneeringus ligipääs Ogaliku sadamasse märgitud avaliku teena, keskkonnaameti kaartidel on see aga kajastatud rajana. Samuti viib Patisilla ujumiskohta tee, aga keskkonnaameti kaardil pole seal enam ei teed ega rada. Kogukonnale tähendab see, et täiskasvanud ega lapsed ei tohi enam isegi mitte jalgratastega mere äärde ujuma minna.

Probleemideks on ka kalastamine, pilliroo ja adru korjamine/varumine, eraomandis olevate metsade tulevik jne. Kogukonna küsimusele, kas on olemas uuringud, mis tõestavad olukorra halvenemist või üldse olukorra kirjeldust, vastas keskkonnaamet, et nad ei tee enam uuringuid, kuna need ei pruugi täita soovitud eesmärki. Sellest lausest on selgelt näha suhtumist, et otsused, mida, kuidas ja miks kaitsta, tehakse selgelt ja sihilikult väga kitsas ja suletud ringis, kaasamata ja arvestamata ekspertiise ja ka kohaliku elanikkonna arvamusi/ettepanekuid/soovitusi.

Kogukonna arvates ei ole Laidevahe looduskaitseala olukord halvenenud, et piiranguid peaks karmistama ja alasid laiendama. Linnud, loomad ja taimed on Laidevahe looduskaitsealal elanud juba ammu enne looduskaitseala moodustamist, elavad praegu ja jäävad sinna ka tulevikuks. Seetõttu on arvamus, et ala ei pea nii rangelt piirama ega laiendama. Kui linnud ja loomad seal elavad, siis lihtne järeldus on see, et neile see keskkond meeldib, keskkonnaamet tahab aga kunstlikult muuta ala kasutamist, millega tegelikult muudetakse nende lindude ja loomade elukeskkonda.

Arvestades eelpool toodud segaseid asjaolusid – kohalikega ei olda lõpuni aus – ja kogukonna murekohti, hääletas kogukond ka arutelul ühehäälselt Laidevahe looduskaitseala laiendamise eelnõu vastu sellisel kujul.”

