Nooruse kool sai 40 aastat oodatud uuenduse

Ujulas ehitustöid teinud Arens Ehituse juhatuse liige Mart Loik ütles, et ujula sai isegi parem, kui projekt ette nägi ning tema hinnangul see 15 aastat suurt remonti ei vaja. Seni on ujulat uuendatud iga 20 aasta tagant. Ujula esimene juhataja Norma Helde, kes ka eilsel avamisel viibis, tunnistas ujula väga ilusaks, ning ütles, et tuleb üsna pea ka vett proovima.