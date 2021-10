Karl Patrick Lauk sõlmis profilepingu

Tänavu Prantsusmaa tippamatöörmeeskonnas Team Pro Nicolas Roux pedalleerinud Lauk on sel hooajal teeninud kümme võitu, vahendas ERRi spordiportaal. Neist märkimisväärsemad on Prantsusmaa ühepäevasõit GP de Nogent-sur-Oise, etapivõit Tour of Rhodesilt, etapivõit Balti Keti velotuurilt ning Tour of Estonia üldvõit.

"Mul on väga hea meel liituda 2022. aastal Bingoal Pauwels Sauces WB meeskonnaga," ütles Lauk. "See on minu jaoks hea võimalus liituda profikarusselliga. Ma ei jõua uute meeskonnakaaslastega kohtumist ära oodata. Tänan klubi juhtkonda usalduse eest. Mu eesmärk on jätkata arenemist ja õppimist. Ma panustan meeskonna edusse ja loodan kasutada ära oma võimalused, kui need tekivad."