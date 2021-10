Kuressaare riigimajja koondatakse kuni kolmteist asutust

Riigi Kinnisvara AS loodab riigimaja projekteerimisega alustada tuleval aastal, ehitusega aastal 2023. Riigi Kinnisvara projektidirektori Kärt Vabriti sõnul saab riigimajaks Lossi 7 asuv endine politseimaja, mille ajalooline välimus säilitatakse. Lisaks Lossi tänav 7 hoonele on plaanis kaasata ka Lossi 4a hoone, mille tulemusena tekib Kuressaare kesklinna riigimajade kvartal. Lasteaia 5 krundile on ette nähtud täiendav parkla.