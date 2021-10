Kuressaare kunstikool kutsub juubelinäitusele

Kooli direktor Boris Šestakov ütles, et pandeemiast tingitud piirangute tõttu piirdub kool juubeliaastal erinevate näitustega ja mingeid aktusi, loenguid ega kõnekoosolekuid ei kavanda. Algust tehti nahkehistööde näitusega Keilas, praegu on õpilaste taiesed üleval täiskasvanute gümnaasiumi kohvikus ja tuleval kolmapäeval avatakse kunstikooli näitus Kuressaare kultuurikeskuses.

Järgmise nädala näituse avamine kujunebki ilmselt kõige suuremaks sünnipäevaürituseks, nentis Šestakov. “See annab aimu, mis seisus me hetkel oleme, mitte seda, mida 40 aasta eest tehti,” lausus direktor ja lisas, et kultuurikeskuse väljapanekusse tuleb nii septembrikuus tehtud töid kui ka suvistes laagrites valminud taieseid.

Šestakovi sõnul on kultuurikeskuse näitus seekord midagi rohkemat kui lihtsalt tavaliste koolitööde väljapanek. “Seal on ka abstraktsemaid, sisult ja mõttelt suuremaid teoseid, mis näitavad natuke rohkem seda, mis õpilaste sees on. Ja neis töödes ei ole liiga palju näha ja tunda õpetaja juuresolekut,” rääkis ta.