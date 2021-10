Vald peab Lepna tammiku looduskaitseala laiendamist poolikuks

Saaremaa valla keskkonnaosakonna juhataja Bert Holm märkis, et praegusel kujul on Lepna tammiku looduskaitseala laiendamine Tõnija hoiuala arvelt väheambitsioonikas ja poolik ettevõtmine. Piirdudes vaid metsa rangema kaitsmisega, ei liitnud keskkonnaamet hoiuala külge sellega külgnevat 116 hektarit riigimaal paiknevaid väärtuslikke niidukooslusi.

"Kirjutasime juba möödunud aastal keskkonnaametile, et liitke need niidud hoiualaga, et saaks neid toetuste abil majandama hakata ja looduskaitse tulemusena saaksid maainimesed midagi vastu ka, aga seda ei tehtud," rääkis Holm.

Praegu kasutuna seisvale kahele riigimaa niidukooslusele saaks küsida taastamistoetust ja hooldamistoetust üksnes siis, kui need liidetaks kaitstava alaga. "See on Saaremaa mõistes väga suur maatükk, mis praegu on nii rahvamajanduslikult kui ka looduskaitseliselt täiesti mõttetu," sõnas Holm. Lisaks on Eesti võtnud endale kohustuse ka pärandniite kaitsta, taastada ja uuesti hooldama asuda, mitte üksnes metsa majandamisega võidelda, mida praegusel juhul kaitsekorda muutes taas kord tehakse.