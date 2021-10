Vald maksis suurima kahjunõude

Eraisikule eraldati valla 2021. aasta eelarve reservfondist 6900 eurot, et hüvitada kahju, mis tekkis juulikuus Odernõmme–Kuumi teel asetleidnud õnnetuse tagajärjel. Kodanik sõitis mootorrattaga süvikusse, mis oli teele tekkinud paduvihmade tõttu.

Saaremaa vallavalitsuse rahandusteenistuse juhataja Diana Traumanni sõnul oli see viimaste aastate suurim sõidukile tekitatud kahju nõue, mida vald on nõustunud kahjusaajale hüvitama.

Traumann lisas, et viimase nelja aasta jooksul on Saaremaa vald liikluses sõidukitele tekitatud kahjusid hüvitanud üheksal korral kogusummas ligi 11 800 eurot, millest umbes 2900 eurot on kandnud kindlustus.