Eesti Päevaleht teeb kohalike valimiste eel tänuväärseid reportaaže kohalikest omavalitsustest. 25. septembri numbris sai vallavanem Mikk Tuisk sõna Saaremaa püsiühenduse teemal.

Kliendi esindamisel saadud kogemus Saaremaa vallaga sundis mind sulge haarama aga hoopis maisema teema pärast. Ühe kohtuvaidluse näitel tahan jagada õppetundi, kuidas vallas kehtivaid seadusi ja jõustunud kohtuotsust eiratakse. Loodetavasti saavad sellest loost julgustust kõik, kes nõuavad kohalikult omavalitsuselt oma õiguste tagamist. Näiteks ülemäärase müra vastu ja öörahu poolt.

Millest käib jutt? Kuressaare kesklinnas Kauba tänaval asuvad korterid ja nende akende all vahetult üle tänava baar. Baari tegevusmudel on selline, et nädalavahetustel kell 22 algavatel pidudel pakutakse külalistele varahommikuni valju muusikat ja alkohoolseid jooke. Loomulikuks jätkuks on joobes kobarkogunejate lärmakas isetegevus baari ukse juures vahetult korterite akende all hommikul kella neljani.

Ei liigutanud lillegi

Nii on tõenäoliselt juhtunud ja võib juhtuda paljudes linnades. Eriliseks teeb selle aga Saaremaa valla reaktsioon. Üle viie aasta on korterite omanik palunud vallal müraprobleemiga tegeleda nii, nagu Eesti seadused ette näevad ja nagu teised linnad on elanikke lärmi eest kaitsnud. Kehtivad seadused näevad ette, et igaühel on õigus öörahule ja kohaliku omavalitsuse kohustus on see tagada. Meenutame või Tallinnas nn Bermuda kolmnurgas toimunud linnavalitsuse ja baaride vägikaikavedu, mis lõppes öörahu võiduga.

Selle asemel valisid Saaremaa vallajuhid käitumismustri, mida õiguskantsler Ülle Madise on tabavalt nimetanud “uksest välja menetlemiseks”. Eesti keelde tõlgituna tähendab see piirdumist mitte millegi tegemise ja Eesti õigusruumi mitte sobituvate vastuste produtseerimisega. Teisisõnu pidu jätkub valla vaikival heakskiidul.

Näiteks oli valla arvates korterite rajamine piirkonda, kus tegutseb hulgaliselt muid baare ja lõbustusasutusi, omaniku äririsk, millega oleks pidanud arvestama. Vallal “jäi tähelepanuta”, et see ajalooline hoone on elamiseks rajatud sada aastat tagasi ja baar avati 2015. aastal.

“Kas leidub mõni julge kandidaat, kes lubab “mina kaitsen Saaremaal igaühe õigust öörahule”?”

Kuna müra ja lärmi tekitamise puhul on tegemist kahe isiku vahelise erimeelsusega, siis valla arvates puudus tal kohustus sekkuda. Kirsiks tordil oli järeldus, et kui ainult üks inimene on müra üle kaevanud, siis tema õigusi ei pea kaitsma. Teisisõnu ei peaks valla arvates näiteks vägistamist politsei tõkestama juhul, kui ohvreid on ainult üks. Valla õigustused tuletasid meelde Edgar Savisaart, kes 2015. aastal lubas end Eesti õigussüsteemist lahti siduda.