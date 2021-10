Tõeline ulgusaarlane olin alates 1967. aastast, kui läksin Tartusse õppima, kuni aastani 1994, kui maandusin Muhu saarel ja minust sai jälle saarlane. Tegelikult see nooruse aeg ja ulgusaarlaseks olemine oli tore. Suurlinnatuled peibutasid. Ühel hetkel see ring sulgub. 1993. aasta sügisel tuli pakkumine, et selline talu on müügis. See otsustamine oli väga kiire. Tulin siia kohale ja sain kohe aru, et see on see koht. Olen väga õnnelik, siin ma toimetan ja olen juba 27 aastat. Mitte et ma oleks Tallinna elu täielikult hüljanud, mitte seda. Seda arengut on ka väga põnev vaadata. Aga siin on see rahu ja siin on see koht. Loodan, et saatus on nii helde, et siia ma ka jään.