Sõrve saab poole miljoni eest 50ndate aastate mekiga teelõigu

Esmaspäeval puhastas AS Leveli ekskavaator Möldri külas truubi juures kraavi ja kopp tõi mullavalli alt nähtavale maantee äärse kiviaia. Paarsada meetrit eemal ladus kaks töömeest kinnistu juurdepääsutee truubile ajastule omast paekivist otsakut. Paekivist otsaku sai kokku kakskümmend truupi ja see töö on nüüd lõppenud.