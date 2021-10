PRIA-le läkitatud taotluses on öeldud, et seoses puidu turuhindade tõusuga ei ole Põduste jõe kallasraja korrastamise projekti teostamine esialgselt planeeritud eelarvelises mahus ja ajakavas võimalik. Seepärast on mõistlik oodata puiduhindade stabiliseerumist ja jätkata projekti tegevuste elluviimisega mõne aja pärast.