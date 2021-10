Kennet Puiestee FOTO: Erakogu

Kennet Puiestee (16):

Minul oli algusest peale plaan valima minna – kolmapäeval sai see juba tehtud. Ennekõike läksin valima sellepärast, et kaasa rääkida kohaliku elu edendamises.

Infot erakondade nimekirjade ja programmide kohta olen saanud internetist, sotsiaalmeediast ja erakondade valimisplakatitelt. Muidugi olen ka ise teemat süvitsi uurinud, lugenud erakondade programme, et saada paremat ülevaadet nende visioonist.

Otsuse tegemisel lähtun pigem sellest, kelle lubadused oleksid mulle ja ülejäänud kogukonnale kasulikumad. Suurt rolli mängib ka kandidaatide entusiasm, senised saavutused ja kogemused ning lahendused hetkel aktuaalsetele probleemidele. Mida tuleks teha, et elu Saare maakonnas paremaks muutuks? See on keeruline küsimus. Arvan, et rohkem rõhku peaks panema kogukonna kaasamisele vallaeluga seotud küsimustes. Kindlasti tuleks diskussiooni tihedamaks muuta valla väiksemate külade või asulatega, et ka seal elavate inimeste arvamused ja probleemid saaksid kuuldavamaks.

Hilda Maria Loel FOTO: Erakogu

Hilda Marie Loel (16):

Mina kavatsen minna valima. Leian, et noor, kellele on antud hääleõigus ja oskus seda arukalt kasutada, peaks kindlasti minema hääletama.

Infot kandidaatide kohta olen saanud veebilehelt valimised.ee ning – et mu infoallikad ei oleks liiga pealiskaudsed – olen üksikute kandidaatide kohta uurinud ka internetist ja vanematelt. Seega ütleksin, et olen erakondade programmide ja lubadustega päris hästi kursis.

Oma valiku tegemisel lähtun sellest, millised on kandidaadi vaatevinklist võimalused ühiskonda parandada ja tema eesmärgid. Isiklikult arvan, et Saare maakond saaks olla kogukondlikum, loodussõbralikum ja ettevõtlikum paik.

Melani Veelaid FOTO: Erakogu

Melani Veelaid (17):

Kindlasti lähen valima, sest leian, et iga kohusetundliku kodaniku kohus on valimas käia. See on vajalik, et ei valitaks tema eest. Infot olen valimiste kohta leidnud internetist.

Osalesin ka Saaremaa gümnaasiumis oma lennukaaslase Daniel Kõivu korraldatud debatil ja säutsukohtingul. Arvan, et olen ennast päris hästi kurssi viinud nii kandidaatide, erakondade, nimekirjade kui ka programmidega ja lubadustega. Otsused teen eeskätt endast ja oma isiklikest vaadetest lähtuvalt.

Leian, et noortele tuleks rohkem tähelepanu osutada ja neid kohaliku omavalitsuse töösse kaasata. Just meie, noored, oleme need, kes ühel päeval Saaremaal elu edendavad.

Thomas Hendrik Liiv FOTO: Erakogu

Thomas Hendrik Liiv (16):

Kindlasti kavatsen valima minna, sest pean tähtsaks, et mul oleks mingisugunegi mõju valla korralduste üle ning tahan Saaremaa vallale vaid kõige paremat.

Infot olen saanud valimisprogrammide lugemisest, millega pidime end eesti keele tunnitööga seoses kurssi viima, ning ka infolehtedest, mis vanemad mulle andnud on.