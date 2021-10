Salmele ehitatakse veepurjega viikingilaev

Purskkaevu idee autor Heiko Kull ütles laevakujulise purskkaevu pikkuseks 12 meetrit ning masti põikpuu, kust vesi seitsme meetri laiuse purjekujulise kosena alla voolab, on viie meetri kõrgusel.

Salme rahvamaja ette tuleva purskkaevu lähteülesanne oligi viikingilaeva kuju, kuid lõpptulemus on Kulli sõnul meeskonnatöö. Purskkaev on kavandi järgi ka valgustatud ning Kull ütles, et talvel saab tühjalt seisva raami näiteks jõulutuledega katta.