Saarlased toovad moelavale suhkru, oliivid ja Pöide motiivid

Juba reede õhtul toob Teele Koel Kultuurikatlas Tallinn Fashion Week`i raames publiku ette oma kollektsiooni “Pöi”, Hannabel Kaal näitab aga oma värskeimat loomingut “Sugar and olives”.

“Tallinna moenädal äratab minu kui disaineri jaoks erialaselt aukartust – see on Eesti kõige suurem moeüritus, kus osalevad tuntuimad brändid ja disainerid,” rääkis Koel. Tema hinnangul on moenädalal osalemine hea võimalus oma loomingut laiemale publikule tutvustada ning ehk ka mõne potentsiaalse kliendini jõuda.