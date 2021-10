Ootamatu pööre: EKRE tahab võtta Saaremaal ise võimu

Rahneli sõnul on Moora diplomaadiametis saadud kogemuste poolest ja iseloomult vägagi sobiv kandidaat volikogu esimeheks, kes suudab erakondade ülest koostööd korraldada. See viide vihjab otseselt sellele, et Reformierakonda EKRE koalitsiooni osapoolena ei näe, sest senise info kohaselt on ka järgmine volikogu esimees Jaanus Tamkivi oravaparteist.