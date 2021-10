Langenud lehti ei pea kõikjalt koristama

Mis oleks, kui jätaksime koduaias, haljasaladel ja parkides lehed riisumata? Eluslooduse loomulik aineringe on täiuslik süsteem, millest tasub eeskuju võtta! Metsas langenud lehed lagunevad kohapeal ja rikastavad mulda toitainetega. Ka aias või pargis jõuavad lehtede lagunedes toitained tagasi mulda, sealt aga uuesti taimedesse. Lagunevad lehed on nii murule, puudele kui ka põõsastele loomulik väetis.

Lagunemise protsessi kiirendamiseks purustavad paljud aiapidajad lehti muruniidukiga. Seda ei tasu tingimata teha – nii võivad viga saada ka paljud lehekihis toimetavad või selle all talvituvad elusolendid. Niisiis tasub ka elurikkuse toetamiseks vähemasti mõnes paigas jätta lehed riisumata. Aeglasemalt lagunevaid tammelehti sobib kasutada näiteks põõsaste all multšina, talvel kaitsevad langenud lehed ka puujuuri külma eest.

Ka siis, kui koduaias on võõrliikidest Hispaania teetigusid või mustpeanälkjaid, soovitame aiast lehed kokku korjata ja kompostida, et järgmisel kevadel oleks nakkusohtlikke tegelasi vähem. Võõrnälkjatega lehti ei tohiks koduaiast mujale viia – komposti need aias ja kaeva hunnik enne talvekülmasid läbi, et teomunad ei saaks sügaval hunnikus kevadel arenema hakata. Metsa alla ega mujale loodusesse ei tohi kokkuriisutud lehehunnikuid viia seetõttu, et nii reisivad kaasa teiste seas võõrliikide seemned ning kahjurid.