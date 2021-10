Võidutöö üks autoritest, arhitektibüroo ÖÖ-ÖÖ arhitekt Ülo-Tarmo Stöör näeb aga edu põhjusena modernse disaini ja maalähedase rahulikkuse üheksliitmist. “Hoone hoone järel on ehitatud puslet, mille tükkideks saun, abihoone, vanast palkmajast kohandatud varjualune, lehtla ning viimasena lisandunud uus elumaja. Vormi ja materjali poolest on kõigil uutel hoonetel midagi ühist senise piirkondliku ehitustavaga – kui abihoonetel on rookatused, siis elumajal kimmkatus,” kirjeldas ta konkursi võidutööd.