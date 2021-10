Kaur Kivistik hakkab maratoni proovima

Seni 3000 meetri takistusjooksjana tuntud Kivistiku alavahetuse õnnestumisel osaleks ta 2022. aasta Müncheni EM-il meeskondlikult koos Roman Fosti ja Tiidrek Nurmega. Viimane ütles Delfile, et medalivõimalus on reaalne.

Kivistik EM-i normi 2.14.30 täitma ei peaks, kui kahel meeskonnakaaslasel see täidetud on. Fostile ja Nurmele norm probleeme tekitada ei tohiks. Kivistik ise ütles Delfile, et kui saab normaalselt treenida, oleks aeg 2.15–2.16 mõeldav.