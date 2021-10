Kuressaare lennujaam seab parkimisel sisse ajalise piirangu

Muudatuse eesmärk on piirata pikaajalist parkimist, et tagada vabade parkimiskohtade olemasolu autodele, mis peatuvad lennujaamas lühiajaliselt, näiteks toovad või viivad reisijaid lennule. Tallinna Lennujaama kommunikatsioonispetsialist Jane Kallaste ütles, et uus mobiilsel lahendusel tuginev parkimiskorraldus võetakse kasutusele novembrikuu jooksul.