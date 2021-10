Muhulased sillast: palun kustutage see mõte ära!

Kerttu Lindberg: Mina olen mandri ja Muhu vahelise silla ehitusele sajaprotsendiliselt vastu. See on ökonoomiline mõttetus ja rikub ära saarte eripära ja õrna looduse. On juba teada, et ülesõit on kallim kui laevapilet praegu. Kellele seda vaja on... seda peab hooldama ka... Lõpetage ära!