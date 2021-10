Kõik riigid peavad kaasa aitama meie ühise Läänemere päästmisele. Selle mere kallastel elab ju pea 90 miljonit inimest, kelle toodetud heitvesi jõuab meie ühisesse merre, muutes Läänemere kui sisemere üheks maailma saastatumaks.

Tuleviku pärast mures

Kuna räim on läbi ajaloo olnud Saaremaa rannakaluri teenistus ja “leivakala”, muudavad praeguse aja kesised saagid küsitavaks kalameeste tegevuse tasuvuse ja kestmise. Eestis on isegi kalurkonna määratlemine muutumas üsna häguseks.

Kui palju on ühe või teise piirkonna kalurite hulgas ametilt kalureid, kellele merepüük lisateenistuse annab ja kes arvavad, et mereasukate tegevus nende tööd nöögib? Kes on hobikalurid?

On ju oluline vahe, kas kalapüük on hobi või majanduslik, igapäevane elujärge parendav tegevus? Väikesemahuline rannapüük ütleb juba ise, et suures plaanis kuulub sellele alale siiski tagasihoidlik koht.

Laevakalurite jaoks on kindlasti murekoht Lääne-Saaremaal ja Liivi lahes merre planeeritavad tuulepargid. Ilmselt muudavad need ju oluliselt traalpüügi piirkondi ja kõike, mis püügiga kaasneb. Igal Läänemere-äärsel riigil ja maakonnal on pajatada oma lugu muredest ja õnnestumistest.

Looduskeskkonnas, selle toimimises ja muutumises on paljugi sellist, mille peale meie jõud ei hakka. Seda teadmist pole meil ehk kerge omaks võtta. Usume ju inimese kõikvõimsusesse.

Kogu maailmas on nõnda palju asju, mis inimese arvates on halvasti ja valesti ning mille pärast muretseda. Sama lugu on ka Eestis, kus lisaks kormoranide ja hüljeste suure arvukuse pärast muretsevatele kaluritele küsivad riigilt abi ka põllumajanduses tegutsejad, kes on kimpus huntide ja šaakalitega.

Aiapidajad on hädas agressiivsete võõrliikide, hispaania tigude ja vohavate mürgiste taimedega võitlemisel. Kõikjal on mured ning vajatakse abi.