Edward Laane: “On aeg, mil tuleb väga ettevaatlik olla!”

“Viirushooaeg on lahti läinud ja ma ei usu, et olukord enne kevadet päris rahulikuks muutub,” räägib Edward Laane. Tema sõnul võiks seire tulemusena ju öelda, et 86 protsenti Saaremaa elanikest omab antikehi ja meil peaks olema karjaimmuunsus.