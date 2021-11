Maailma Tervishoiuorganisatsiooni andmeil on kogu planeedi rahvastikust diabeetikud üle 400 miljoni inimese ning see arv kasvab jõudsasti. Eestis diagnoositakse diabeet keskmiselt 5000 inimesel aastas. Kokku on Eestis diabeetikuid 70 000 ringis ning küllap leidub pea sama palju neid, kes põevad suhkruhaigust enese teadmata.