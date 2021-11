„Tõeliselt hea meel on näha, et Saaremaal tehakse innovatsiooni, mida hinnatakse kõrgelt nii Eestis kui kogu maailmas. Olgu selleks siin arendatud kõrgtehnoloogilised laeva juhtimisseadmed, tipptasemel elektroonikaseadmed või kõrgkvaliteetne toit,“ märkis Sutt. „Paljud meie tootmisettevõtted on oma valdkonnas rahvusvahelised tegijad ja panustavad olulisel määral Eesti majanduse konkurentsivõimelisusesse.“

Ettevõtjatega arutati ka tuleviku väljakutsete ja nii digi- kui rohepöörde üle. „Tootearendus ja keskkonna jalajälje vähendamine on miski, mis tulevikus määrab ettevõtete konkurentsivõime. Kui tööstust saadab sageli ekslik kuvand, et tegu on millegi saastava ja vanamoodsaga, siis nende tehaste külastus kinnitas, et tänapäevane tööstus on järjest tehnoloogiakesksem ja keskkonnasõbralikum ja meenutab rohkem arvutimängu kui midagi muud. Näiteks laevatootja Baltic Workboats paigaldas oma territooriumile esimese tuulegeneraatori juba üle 10 aasta tagasi ja tänaseks töötab kogu tehas 100-protsendiliselt taastuvenergial – see on väga kõva sõna! Ka Saaremaa Lihatööstuses pööratakse keskkonnasäästlikkusele üha rohkem tähelepanu, seda oli näha nii paigaldatud päikesepaneelidest kui ka uuendatud keskkonnasõbralikemate külmutussüsteemide puhul. Keskkonna jalajälje vähendamine on ka Incapi prioriteet,“ tõi Sutt esile.