Lümanda robootikud võtsid LEGO sumos võidu Salme Sahaga

Lümanda noored osalesid LEGO sumo ja joonejärgimise võistlusel. Sumos asusid võistlustulle robotid HiHuHaHoe (Kaur Robin Vaher, Tõnis Reitalu ja Arthur Raun) ja Saekas (Sander Kallas, Artur Teller). Lisaks toodi välja Salme kooli robot Salme Sahk 1, millega võistles Karl Priido Hoogand.Lümanda robootikute juhendaja Janno Tuulik selgitas, et Salme võistkond ise ei saanud kahjuks Robotexile sõita, mistõttu kujuneski n-ö Salme-Lümanda koostööprojekt. See osutus väga edukaks ja Salme Sahk 1 tuli kokkuvõttes LEGO sumos võitjaks. Lümanda enda robotitel oli sel aastal õnne vähem. Alagruppidest said mõlemad lihtsalt edasi, aga finaalides andis otsad Saeka üks mootoritest. HiHuHaHoe langes aga konkurentsist, kuna võistluspinges ei läinud roboti programm tööle.

Tuulik ütles, et tegelikult on Lümanda robotid väga head ja sumovõistlusel jäi neil pisut ka õnnest puudu. Ta märkis, et kui Salme robootikute juhendaja Kaur Filippov eile Sahal järel käis, lasti see kordatehtud Saekaga kokku ja peale jäi just nimelt Lümanda robot.