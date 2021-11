Hiidlased napsasid rallivõidu viimasel kiiruskatsel

Thule Motospordi värvides võistelnud saarlased juhtisid võistlust kogu kahepäevase ralli vältel. Enne viimast, kaheteistkümnendat kiiruskatset oli nende edu hiidlaste Kaspar Kibuspuu ja Rudolf Uusneeme ees kolm sekundit. Finišilipu langemisel selgus, et kohalikud mehed on saarlased kokkuvõttes ikkagi 0,7 sekundiga kotti pannud.