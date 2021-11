Nimistus olevast tosinast mälestisest on nüüdseks kõik üle vaadatud. Viimaseks osutus Kuiste külaga piirnevas Sikametsas asuv Neitsiallikas. Üldse on Saare maakonnas teada ligi 150 allikat. Maie Meius on oma loodusretkedel jõudnud tutvuda neist umbes pooltega.