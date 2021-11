Festivali üks korraldajatest, Martti Nõu rääkis, et sellel aastal sai täis Pereansamblite Festivalil 10 aastat järjepidevat toimumist. Sündmust ongi organiseerinud Orissaare Muusikakool Martti Nõu isikus ja Orissaare Kultuurimaja Anu Viljaste poolt. "See on olnud põhiliselt Orissaare ja selle lähiümbruse perede sündmus. Kuigi erinevatel aastatel on seal käinud pereansambleid ka väljaspoolt Saaremaad," rääkis Nõu.

YouTube on ju tõesti igal pool olemas. "Suur tänu kõikidele peredele, kes leidsid aega enda perele sellise sündmuse jaoks aega leida. Tean enda pereansambli kogemusest, et see protsess ei ole kunagi liiga lihtne, aga samas on see väga tänuväärne," kõneles Nõu. "Eriti laste jaoks on see väga suur ja oluline elamus. Neid salvestusi on perel juba 2-3 aasta pärast väga lõbus ja huvitav vaadata. Aitäh peredele, kes leiavad aja, et ühiselt musitseerida!"