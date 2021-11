Kohtusse pöördunud töötajad said sealt ka esmase õiguskaitse: teenistujaid ei tohi vaktsineerimistõendi esitamata jätmise tõttu järgmise 30 päeva jooksul ametist vabastada.

“Tuleb rõhutada, et hetkel ei olnud ka kellegi kohene ametist vabastamine plaanis ja kedagi praeguse seisuga mittevaktsineerimise tõttu vabastatud ei ole,” kommenteeris PPA administratsiooni juht Janne Pikma, lisades, et inimeste teenistusest vabastamine on ka viimane asi, mida PPA soovib.