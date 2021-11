Rimi üks parimaid teenindajaid töötab Aurigas

"Südames olen ma loomulikult õnnelik ja minu jaoks on see muidugi suur tunnustus, ehkki loomu poolest pole ma just selline inimene, kes nii väga au ja kuulsust tahab," ütles Rimi Nobenäpu tiitli värske omanik Evi Haikonen Saarte Häälele. "Olen kaubanduses juba 40 aastat olnud ja tean, et klientide tunnustus on iga kaubandustöötaja jaoks väga oluline. Ka siis, kui nad sulle kohapeal hea sõna ütlevad."