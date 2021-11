Vähk on oma olemuselt geneetiline haigus, mis tähendab seda, et vähk tekib rakutuuma DNA-s toimunud geenimuutuste ehk mutatsioonide tulemusena. Umbes 5–10 protsendil juhtudest räägime aga pärilikust vähist, mille korral geenimuutused kanduvad sugurakkudega vanematelt nende järglastele edasi. Ülejäänud juhtudel räägime üldjuhul nn sporaadilisest vähist, mille korral tekivad geenimuutused elu jooksul erinevate riskifaktorite koostoime tulemusena.

Lisaks on uuringute andmetel mitmete vähipaikmete – näiteks rinnavähi – risk mõjutatud paljudest sagedastest, valdavalt mittekodeerivatest geenivariantidest ehk ühenukleotiidsetest polümorfismidest (ingl k Singlenucleotide polymorphism ehk SNP). Üksikud SNP-d mõjutavad vähi haigestumisriski väga vähe, kuid kombineeritult on paljude SNP-de mõju juba oluline.

Algoritmid riski hindamiseks

Väga oluline on ka vähi perekondlik anamnees. Näiteks 15–20% rinnavähi juhtudest on perekondlikud, mis tähendab, et haigus esineb sagedamini perekonna liikmetel kui populatsioonis keskmiselt, isegi kui konkreetset geenimutatsiooni kandlust perekonnas pole leitud.