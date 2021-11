Ohtlik kambavaim

Parimal juhul lubab seadus anda alaealisele õigusrikkujale võimaluse tõendada, et ta suudab leebemate kohustuste või mõjutusvahendite toimel oma käitumist muuta ning kriminaalkaristust sel juhul ei järgne. Kui aga õigusrikkumisi koguneb piisavalt palju või tegu on piisavalt raskete tegudega, siis järgneb kriminaalmenetluse käigus ka noore õigusrikkuja suhtes karmide meetmete kohaldamine.

Paljud alaealised õigusrikkujad on sattunud (või on kambakaaslased nad viinud) eksiarvamusele, et alaealistele õigusrikkumised tagajärgi ei too. Halvemal juhul maksavad vanemad kahju kinni või muud taolist. See ei vasta aga tõele.