Päeva teises pooles tõstsid eestlased täiendust saanud legendi ja enesekindluse toel tempot ja näitasid päeva lõpetanud 1,53 km pikkusel katsel absoluudi 12. aega. Üldarvestuses lõpetasid Torn - Pannas avapäeva 25.kohal. Liidritest, kelleks on Citroën C3 Rally2 autol sõitvad Aleksei Lukyanuk - Aleksei Arnautov jäädakse maha 5:21,4.

Ken Torn: "Teadsime, et meid on ees ootamas kõige ehedam asfaldiralli oma siledate kurv kurvi järel lõikudega. Päeva esimeses pooles proovisime legendi jooksma saada ja seda täiendada. Päeva teine pool oli väga nauditav ja saime tempot tõsta. Auto töötas laitmatult ja katsed on siin ägedad."