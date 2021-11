Tudengid kriisiajal abiks

“Õeks õppida soovijad peavad olema valmis kriisiolukorras nii haiglale kui ka riigile appi tulema – nii nagu meie praegused tudengid seda teinud on,” leiab Kuressaare õpperühma koordinaator Kaja Lempu.

Õeõpe on mõeldud mitte ainult selleks, et pakkuda inimestele võimalust kodusaarel kõrgharidus omandada, vaid eeskätt siiski selleks, et koolitada õdesid, kes meie tervishoiusüsteemis tööle hakkavad. On ju õdesid tarvis nii esmatasandi tervishoidu – näiteks pereõdedeks – kui ka haiglasse.

Väga oluline on see, millised on õeks õppida soovija isikuomadused – ta peab sellesse ametisse sobima. Lisaks heale suhtlemisoskusele ja empaatiavõimele peab tal kindlasti olema suur tahtmine õeks saada ja tulevikus seda tööd teha. Samuti peab õde olema valmis kriisisituatsioonides nii haiglale kui ka riigile appi tulema.

Muidugi selgub see, mida õetöö endast täpsemalt kujutab ja tähendab, õpingute ja praktika käigus, aga ettekujutus sellest ametist võiks inimesel olla juba varem.

Õeks soovijail peab olema keskharidus. Loomulikult on teretulnud ka kõrgharidusega inimesed, kes on seni töötanud mõnel muul alal ja soovivad ametit vahetada. Selliseid tudengeid kuulub ka meie praegusesse õpperühma. Muidugi on õeks õppima oodatud ka meesterahvad. Meie praegustegi tudengite hulka kuulub tublisid mehi.

Uues õpperühmas on 30 kohta. Õppeaasta algab 31. jaanuarist 2022.

Meie esimene õpperühm on jõudnud juba kolmandale kursusele. Kolmekümnest alustanust jätkab 27. Need mõned, kes loobusid, jõudsid juba esimesel aastal äratundmisele, et õeamet pole siiski nende jaoks. Või siis olid nad kandideerinud ka mujale ja otsustasid teise eriala kasuks. Hiljem pole meil olnud enam ühtki loobujat.

Veebruarist asub esimene grupp tegema esmatasandi praktikat – Saare maakonna hooldekodudes, perearstide juures, tervisekeskustes. Kuressaare haiglaga on meil suurepärane koostöö, haigla on väga hea praktikabaas.

Meie praegune õpperühm on olnud hästi tubli. Vaatamata sellele, et neil on selja taga väga keeruline aeg, on nad hakkama saanud nii õppetööga kui ka andnud väga suure panuse koroona vastu võitlemisel. Näiteks olid meie tudengid abiks õendus-, kirurgia- ja sisehaiguste osakonnas ja testimistelkides, hoolitsesid koroonahaigete ees. Kindlasti kuluvad need kogemused tulevastele õdedele marjaks.

Pingeline ja raske, ent põnev aeg

Koroonakevadel haiglasse hooldajaks läinud õendustudeng Pille Venda leiab, et see kogemus andis talle väga palju.

Kaks aastat õpinguid on möödunud üsna kiiresti. Samas on see olnud küllaltki pingeline ja raske aeg – õppida on tulnud ju töö ja pere kõrvalt. Kohe alguses, kui õppetöö pihta hakkas, pandi meile päris kõva tempo peale. Olen siiski hakkama saanud. Seda suuresti tänu oma perele – lähedased on kogu selle aja olnud väga toetavad.