"Saaremaal on Covidi laenudest läinud ülemääraselt palju või ebaproportsionaalselt palju raha ja samas äriplaanid tihti ei kannataks seda välja ja mitmed tegevused ei toimi seal, suured maksuvõlad on kaelas ja mõned isikud on ka korruptsioonikuritegudes süüdi mõistetud, kes on raha saanud suurelt," rääkis ta.