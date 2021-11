Saaremaa puhul näitab see põhimõtteliselt seda, et järgmisel nädalal peaks Kuressaare positiivsete koroonatestide osakaal veelgi langema.

Viimase nädalaga on Saare maakonnas tehtud 80 positiivset testi, seejuures Muhus mitte ühtegi. Kuressaare elukohaga inimestele tehti 30 positiivset proovi ja maakonnas 50. Seejuures on pea iga päev testitute hulgas ka neid inimesti, kes tegelikult elavad mujal.

Kuigi väga suure ja mõõduka viirusesisaldusega proove on vähemaks jäänud, on palju viirust sisaldavate proovide hulk nädalaga mõnevõrra kasvanud.

Piirkondlikke erinevusi võib esile tuua Lääne- ja Lõuna-Eesti vahel. Kui lääne pool on viirusekogus vähenenud, siis Lõuna-Eestis püsib see jätkuvalt Eesti keskmisest suurem.

„Hea uudis on, et pea kõigis suuremates asulates on viirusekogus veidi vähenenud. Siiski paistavad teiste asulatega võrreldes väga suure viirusekoguse poolest silma Põlva ja Tõrva,“ rääkis Tenson.