Uuel nädalal tuleb ohtralt lumelisa ja omajagu miinuskraade

Esmaspäeva öösel madalrõhuala eemaldub ja lund sajab kohati. Päeval jõuab järgmine madalrõhuala Poola kohalt Baltimaadesse. Sajab lund ja tuiskab, sadu on mitmel pool tugev. Kirdetuul tugevneb, päeval ulatuvad puhangud sisemaal 14, rannikul üle 20 m/s. Õhutemperatuur on öösel 0..-5, öö hakul selgineva taeva all langeb paiguti -8°C-ni, päeval on -3..+1°C.