Ametikool korraldab Aurigas õpilasfirmade laada

„Laadale tulekuga aitate toetada noorte ettevõtluspisikut ja anda panuse selleks, et meil oleks neid, kes järgnevatel aastakümnetel Saaremaa majandust edasi viiks ning töökohti looks.“

„Laadale on tulemas rekordarv firmasid,“ lisas Paas. „Meil ametikoolis on juba väga palju õpilasfirmasid, lisaks on tulemas põhikoolide noored ettevõtjad.“