Minu jaoks on üks tähtsamaid märksõnu "märkamine". Ma ei tea, kas olete märganud, et me Paap Uspenskiga (mõlemad kuuluvad erakonna Eesti 200 esindajatena Saaremaa vallavolikogu opositsiooni – toim) istume teistsuguste laudade taga kui teised volikogu liikmed. Ma ei tea, kas see on sõnum, aga need lauad on pisemad kui teistel. Meil ei ole võimalik fraktsiooni moodustada ehk siis – kas volikogu liige on siis oma tegemistes samasugune nagu kõik teised volikogu liikmed. Ei, ma ei ole solvunud, ärge muretsege. Aga silmas pidades seda ühtlustamise tuhinat, mis meil siin nelja aasta jooksul olnud on – võib-olla tuleks mõnest loosungist loobuda.

Kas te teate, et kui ülekannet vaadata, siis tagant saalist esitatud küsimusi ei kuule. Täna räägime sellest, kuidas tuleb kaasata, liikuda kaugemale, kuidas tagamaad keskusega koos töötavad. Tehnoloogia on see, mis aitab vahemaid vähendada. Need lahendused on olemas ja need tarkused on ka Saaremaal olemas, kuidas küsija hääl lihtsa käsimikrofoniga kõigile teistele kuuldavaks teha. See oleks asi, mida Saaremaa vallavalitsuselt ootan – et oleksime tehnoloogia kasutuselevõtu poolest kogu Eestis esirinnas. See on võimalus, mis teeb meid eriliseks. Täna ei näe ma koalitsiooni väljapakutud plaanis ambitsiooni olla tehnoloogiliselt tipus ning viia Saaremaa kodanike ja elanike kaasatus ja osalemine uuele tasemele.

Avatud lähtekood

Võib-olla siit tuleneb ka minu unistuste Saaremaa juhtimise suurimaid märksõnu –Saaremaad võiks juhtida nii-öelda avatud lähtekoodiga. Täna peitub kogu Saaremaa arengu võti selles, kuidas me oskame ära kasutada andmeid, mida me omame. Need andmed on vallavalitsuse käes, valla juhtide käes.

Kui meil oli maakonnas 15, hiljem ka 13 omavalitsust, võisime statistikaameti andmetest väga täpselt näha, kui suur on sündide arv valdade ja kogu maakonna lõikes. Täna pole meil seda võimalik näha – mitte kellelgi teisel peale vallavalitsuse ametnike. Tehkem nii palju andmeid avalikuks, kui vähegi võimalik – et juhuks, kui me ise ei suuda või ei taha, saaksid teised meile appi tulla uute teenuste ellukutsumiseks, uuteks arenguteks.

Kogu Saaremaa potentsiaal on kompaktsus ja terviklikkus. Küsimus on selles, kas me oleme liimiks ja kärbsepaberiks uutele ideedele. Täna see nii ei ole.

Äsja avaldati eelmise kvartali palkade tulemused. Saaremaa ei ole selle edetabeli tipus ja sel on omad põhjused. Tipus on need kohad, kus on innovatsioon ja arengud. Küsimus on: mida meie saame, mida vallavalitsus saab teha selleks, et Saaremaa areng oleks kestlik ja jätkusuutlik? See on arengu üks esimestest eeldustest.