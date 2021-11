Vingugaasiandurid. Pilt on illustratiivne. FOTO: Mihkel Maripuu/Postimees Grupp

Kui varem oli vingugaasiandur kohustuslik nendes eluruumides, kus on korstnaga ühendatud gaasiseade, siis uue aasta algusest on andur kohustuslik ka kõikides nendes kodudes, kus on tahkeküttel töötav ahi, pliit, kamin või katel, meenutavad päästjad.