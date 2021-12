Seitsmeaastane motoäss tunnistab vaid võite

Kadi raadio saates “Keskpäev” tunnistasid noor motosõitja ja tema treenerist isa Ardo, et lõppenud hooaeg läks väga hästi. Ühe parima sõiduna tõstsid nad esile Lätis võistlemas käimist, mis noormehele oli esimene välisvõistlus ning kus saadi võit vaid 0,3 sekundiga.

Isa sõnul oli eriti uhke, et Saaremaa nime hõigati mitu korda välja, kui Niklas poodiumile läks. Johansonid ütlevad, et Saaremaa lipu kõrgelhoidmine on tähtis.