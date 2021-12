Meie lauljad, tantsijad ja orkestrid tegutsevad kogu aeg, ka pidude vahelisel ajal. Kui me tahame tulevikuski saada unustamatuid emotsioone suurel peol, siis peame pidudega seotud inimesi, eriti juhendajaid, hoidma ja väärtustama. Laulu- ja tantsupeod ei teki ju iseenesest, vaid on katkematu pidude liikumise väljendus.

Laulu- ja tantsupeo liikumist tuleb nii riigi kui ka omavalitsuste poliitikas käsitleda valdkondade ülese ja ühiskonnale olulist väärtust pakkuva protsessina. Pidude liikumine mõjutab paljusid eluvaldkondi, olgu selleks vaimse tervise eest hoolitsemine, sportlik eluviis, kogukonnatunne, aga ka püsiväärtused nagu eestluse hoidmine ja traditsioonid. Väga tähtis on Eesti koolide kaasatus. Laulutaat Gustav Ernesaks on öelnud, et kes korra laulukaare all on laulnud, see kerge südamega kooritööst kõrvale ei jää.