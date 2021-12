Tulu saamises vaja muuta rannajoont

Ilmselgelt on kõige kiirem ja kõige odavam vedada merekaabel tuulepargi ühenduskohast meritsi üle Sõrve poolsaare Lihulani. See on aga vähetõenäoline. Või Sindini, mis on natuke usutavam. Või otse Lätti, mis on kõige loogilisem. Paraku rannajoont me muuta ei suuda ja meretee Läti rannikuni on vaba. Tehnika selleks on Van Oordil olemas. Kõigil neil juhtudel on selge, et stabiilseid, pikaajalisi töökohti Saaremaale see juurde ei too.