Erinevad muutused elus avaldavad alati mõju ka meie vaimsele tervisele. Kindlasti on kaks aastat kestnud pidevad muutused ja isolatsioon toonud kaasa ka vaimse tervisega seotud probleemide tõusu.

Inimesed on olnud eraldatud oma lähedastest ning neil pole olnud võimalik elada oma igapäevaelu tavapäraselt. Samuti on suur hulk inimesi, kes on pidanud silmitsi seisma lähedase kaotusega.

Sotsiaalministeerium on kohalike omavalitsuste seas läbi viinud küsitluse, millest nähtub, et vaimse tervise probleemidega abivajajate arv on kasvanud 72%.

Küsitluse tulemusel selgus, et abivajadus on kõige rohkem suurenenud perede, laste ja vanemaealiste seas.

Covid-19 kriisiaeg tõi kõigi jaoks esile uusi olukordi nagu distantsõpe, isolatsioon ja sellega kaasnev sotsiaalsuse vähenemine. Samuti hirmu enda või lähedaste haigeks jäämise ees, hirmu finantsilise toimetuleku ees ja hirmu selle ees, mis saab edasi.

Uued ja ootamatud rollid

Kõigil tuli hakata kandma rolle, mida nad varem pole pidanud tegema, ja hakkama tuli saada olukordades, milles ei ole varem oldud. Sellega seoses on kasvanud inimeste ebakindlus, üksindustunne, ärevus, hirm ning alanenud meeleolu.

Mured, millega pöördutakse spetsialisti vastuvõtule, on kriisi ajal ja ka peale kriisi jäänud samaks. Laste ja noorte puhul on sagedasemad pöördumise põhjused olnud meeleolu alanemine, väsimus, ärevus, üksindus, pereprobleemid, raskused õppetöös.

Muutunud on see, millises olukorras probleem on avaldunud, kuid mured on jäänud samaks. Samuti on olnud lapsi/noori ja ka vanemaid, kellele iseseisev distantsõpe on olnud positiivse mõjuga. Kõik inimesed on erinevad, mistõttu võib üks ja sama olukord avaldada inimeseti väga erinevat mõju.

Üheks märgiks, et lapsel, noorel või ka täiskasvanul võib olla probleeme vaimse tervisega, on käitumise muutumine. Muutused võivad seisneda nii ülemäärases aktiivsuse tõusus kui ka vähenemises. Seetõttu on oluline pöörata tähelepanu üldisele käitumise muutusele. Ka aktiivsuse tõus trennides, huvitegevuses, õppetöös või tööl võib anda märku, et proovitakse millegi eest põgeneda.

“Maga piisavalt, söö mitmekesiselt, ole füüsiliselt aktiivne, suhtle sulle oluliste inimestega, hoia oma häid harjumusi ja igapäevast toetavat rutiini.”

Enamasti tuntakse probleeme ära siis, kui inimene muutub väsinuks, eemaldub sõpradest või lähedastest, ärritub kergesti, tema õppetulemused langevad ning ta ei soovi enam tegeleda varem huvi pakkunud tegevustega.

Meeles tasub aga pidada, et me kõik saame iseennast ja üksteist toetada. Ka kõik laste ja noortega kokku puutuvad täiskasvanud saavad anda oma panuse nende vaimse tervise toetamiseks.

Vaja on kindlust ja turvatunnet